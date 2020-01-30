Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü. MGK'da alınan kararlar açıklandı.

Toplantının ardından alınan MGK kararları şöyle;

İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.

Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildi.

ABD yönetiminin İsrail Filistin ihtilafına yönelik yayınladığı plan bir ilhak planıdır.

(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti desteklenmeye devam edilecek

(Libya) Tüm ülkeler, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir.

ABD-İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı.

ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediği vurgulandı.