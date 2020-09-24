Milli Güvenlik Kurulu’ndan Doğu Akdeniz mesajı

MGK Bildirisi: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye’nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir.