Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’ndan Doğu Akdeniz mesajı

Milli Güvenlik Kurulu’ndan Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu’ndan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yaklaşık 4 saatlik toplantı ardından sona erdi.

24 Eylül 2020, Perşembe 20:14 Son Güncelleme:
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MGK Bildirisi: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye’nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir.

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