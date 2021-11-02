Karaismailoğlu, yerli ve milli imkanlarla 5G’ye geçileceğini belirterek, “Şu an iletişimde yüzde 25 yerlilik oranını yakaladık. 5G için ihale planımız var. Fiberde ortak altyapı gündemimizde. Hat uzunluğumuzu ve hızı daha da artırmak, en çok konuştuğumuz konular arasında” dedi.

1100 KİLOMETRELİK METRO

Karaismailoğlu ayrıca İstanbul’a 1100 kilometre metro yapılması gerektiğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“İstanbul bu araç yükünü kaldıracak durumda değil. Yeni yol da yapamayacağımıza göre trafiği yönetmemiz gerekiyor. İstanbul’da 250 kilometrelik işleyen bir metro var. Şu an biz Bakanlık olarak burada 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun maliyeti 60 milyar TL. 2022’de bu projenin tamamını bitireceğiz.”

HARFE TAKILMAYIN

Metro’nun yeni simgesi olan ‘U’ harfi tartışmalarına da değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “İstanbul’da sadece ‘M’ yok. Tramvay var ‘T’, finüküler var ‘F’, U da ulaştırmanın ‘U’su. İsme takılmamak lazım, hizmete takılmak lazım.” Karaismailoğlu ayrıca havalimanı hattı olan Kağıthane- Kemerburgaz-Göktürk ve devamında kesintisiz devam edecek olan Arnavutköy- Başakşehir-Havalimanı metrosunun ayrı bir hat olduğunu kaydederek, “Bu, 120 kilometre ile İstanbul’un en hızlı metrosu olacak. Bakanlığımız işletecek burayı” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL OLMAZSA OLMAZ

Bakan Karaismailoğlu, sıkça tatışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili de şu verileri sundu:

“Şu an Kazlıçeşme açıklarında 10’larca hatta yüzlerce gemi boğazdan geçmek için sırada bekliyor. Şu an orada 200 bekleyen gemi varsa 5 yıl sonra bu rakam 1000’e çıkacak. Bu gemilerin çevreye verdiği ve vereceği sıkıntılar var. Ayrıca bunun bir de maliyeti var. Boğazdan yılda 43 bin gemi geçiyor ama emniyetli geçiş kapasitesi 25 bin. Bunun için olağanüstü önlemler alıyoruz. Geçen cumartesi günü de yine dümen kitlenmesi oldu. Kıyıya vurmadan 100 metre kala durdurduk. Boğaz risk altında” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu en renkli projelerden birinin de Kazlıçeşme- Sirkeci arasına yapılacağına dikkat çekerek “13 km’lik bu hatta bisiklet ve yürüşüş yolları yapacağız. Burada nostaljik raylı hat da olacak. Sirkeci Garı’nı tekrar hayata kazandıracağız" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA’DA BİRİNCİ

İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en başarılı kamu-özel işbirliği projelerinden olduğunu belirten Adil Karaismailoğlu, ekonomik değeri bulunmayan bir alanın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar Euro’luk yatırımla havalimanı haline getirildiğini, burada 200 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, devletin 25 yıllık işletme süresince 22 milyar Euro kira alacağını anlattı. Karaismailoğlu, “Şu anda yolcu yoğunluğu açısından Avrupa’da birinci” dedi.