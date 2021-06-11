Milli karateci Eray Şamdan ve Dilara Bozan´dan olimpiyat kotası

Erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, dörtlü final grubundaki son maçında Macar Martial Yves Tardissi´yi 4-2 mağlup ederek grubunda ilk sırayı aldı ve Tokyo vizesi aldı. Milli sporcu Dilara Bozan ise final grubunda ilk iki maçını kazanarak son maçlar öncesi kadınlar ferdi kata dalında Olimpiyat vizesi almayı garantiledi.

BAKAN KASAPOĞLU´NDAN TEBRİK

Tokyo vizesi alan karatecileri tebrik edem Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Paris´te düzenlenen Karate Olimpiyat Eleme Turnuvası´nda, Mili sporcularımız Dilara Bozan ve Eray Şamdan Tokyo 2020 kotası alarak bizleri gururlandırdı. Böylece Tokyo 2020 sürecinde karate dalında olimpiyat vizesi alan sporcu sayımız 7´ye yükseldi. Dilara Bozan ve Eray Şamdan´ı gönülden tebrik ediyor, kendilerine Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları´nda başarılar diliyorum. Olimpiyat eleme turnuvasında yarın mücadele edecek Erman Eltemur´a da başarılar diliyorum."

DHA