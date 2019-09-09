Milli kick boksçu katil oldu

Mekandan çıktığında iddiaya göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle tartıştı.

motosikletle kovaladı Berke Şahin’in dövdüğü kişiler motosikletle kaçmaya çalıştı. Kick boksçu, yanına gelen motosikletli bir arkadaşının arkasına atlayıp kaçanları kovalamaya başladı. Kovalananlardan biri inip yaya olarak kaçmayı denedi.

Berke Şahin onu otoparkta yakaladı. hastanede Gözaltı Berke Şahin’in bıçaklayıp otoparkta bıraktığı Ömer Özdemir (24) hastanede öldü. Eli yaralanan Berke Şahin gittiği hastanede gözaltına alındı.

Ömer Özdemir’i döven Tevfik K. (44) ve Berke Şahin’i motosikletiyle taşıyan sürücü de gözaltında. Sporcunun sevgilisi P.O. da ifade verdi. DHA