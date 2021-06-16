Türkiye Milli maç öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarla buluştu

Milli maç öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarla buluştu

Türkiye

Milli maç öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 14:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.


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