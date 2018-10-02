Milli maçların şehirleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımının, İspanya, A Milli Kadın Basketbol Takımının da Belarus ile Türkiye'de oynayacağı karşılaşmaların şehirleri belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, erkek milli takımı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü İspanya ile Ankara'da karşılaşacak. Kadın milli takımı ise 21 Kasım Çarşamba günü Belarus ile 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını Kayseri’de oynayacak.

Açıklamada, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasının ise 10 Ekim Çarşamba günü Adana'da oynananacağı duyuruldu.

AA