Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi ve okçulukta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

"RİO'DAN SONRA SÖZ VERMİŞTİM, BAŞARDIM"

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, tarihi zafer sonrası şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Rio 2016 bittiğinde ilk röportajımda. Tokyo'da altın madalya kazanacağım demiş ve söz vermiştim. Çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim."









"METE TARİH YAZDI, BEN DE BUNA YAKINDAN ŞAHİT OLDUM"

Mete Gazoz'un takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz, zafer sonrası duygularını şu sözlerle aktardı:

Mete burada tarih yazdı. Ben de buna şahit oldum. Çok mutluyum, gururluyum. Bu tarihi yazan kişinin bu kadar yakınımda olması çok güzel. Şimdi İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bu duyguyu tarif edemiyorum. Mete'yi tebrik ediyorum.

ZİHNİNİ AÇIK TUTMAK İÇİN...

Genç sporcu Mete Gazoz, 6 yaşındayken spora başladı. Ciddi eğitim sürecinden geçen Mete, omuz kaslarını geliştirmek için 8 yaşına kadar yüzdü.

Okçuluk alanında Türkiye'ye ilk kez altın madalya getiren Mete Gazoz, çocukluğunda zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi. Hayallerine ulaşmak için muhteşem bir çaba gösteren Mete, sonunda altın madalyaya ulaştı.

BASKETBOL DA OYNADI!

Vücut koordinasyonunu sağlamak adına basketbol da oynayan Mete Gazoz, aldığı altın madalyayla göğsümüzü kabarttı.







