Milli Piyango 2022 yılbaşı amorti ikramiyesi kaç TL? Amorti nedir?

Milli Piyango 2022 yılbaşı amorti ikramiyesi çekilişi 31 Aralık Cuma günü yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 Milli Piyango büyük ikramiyesi 120 milyon TL iken aynı gece toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı amorti ikramiyesi kaç TL?

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango bileti alanlar için bir teselli ikramiyesidir ve değeri biletin değeri kadardır. Amortide biletin son rakamlarına bakılır. Büyük ikramiye çekilişinde aynı zamanda amorti çekilişleri de tamamlanmış olur ve amorti, son kazanan kategoridir. Amortide iki rakam bulunmaktadır. İlki 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilir. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.

Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olduğu için kişinin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.