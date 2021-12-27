Milli Piyango 2022 yılbaşı ikramiyesi için talih oyunu severler günler öncesinden biletlerini almaya başladı. MP tam bilet bu yıl 120 TL’ye satılırken, yarım bilet 60, çeyrek bilet ise 30 TL’den satılıyor. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişle ise en az bir kişi 2022 yılına milyoner olarak girecek. Peki, yeni yıla zengin olarak girme hayali kurduran Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi kaç TL? İşte yanıtı…

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi 31 Aralık Cuma günü saat 23.00’te çekilecek. Çekişiş sonunda şanlı numaralara sahip bilet sahipleri ise Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiyesinden 120.000.000 (120 milyon) TL kazanacak.

MP YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR PARA VERİLECEK?

MP yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeden ayrı olarak toplamda 670 milyon 760 bin TL değerinde ikramiye verilecek.

12 bin ve 12 milyon TL kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belli olacak.

6 bin TL kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak.

Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 TL-2 bin TL kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

Milli piyango yılbaşı bilet sorgulaması amortiden büyük ikramiyeye kadar tüm kazanan numaralar için Milli Piyango’nun resmi internet sitesi www.millipiyangoonline.com üzerinden yapılabilecek.