Talih Kuşu'nun büyük ikramiyesi bu yıl 120 milyon lira. 31 Aralık'taki özel çekilişle dağıtılacak toplam ikramiye ise 670 milyon 760 bin lira.

UMUDA BİR ŞANS TANIYIN

Her yıl başının geleneksel heyecanı Milli Piyango'da bir biletle hayallerinizin kapısını aralayabilirsiniz. Şansınız bol olsun.

BÜYÜK İKRAMİYE 120 KATINA ÇIKTI

2000 yılından bu yana büyük ikramiye 1 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıktı.

İŞTE 670 MİLYON 760 BİN TL'LİK İKRAMİYE DAĞITIM TABLOSU

BÜYÜK İKRAMİYE MUTLAKA ÇIKACAK

Milli Piyango’nun bu yılbaşı çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye mutlaka bir talihliye çıkacak. Yılbaşı gecesi canlı olarak yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiyenin satılmayan bir bilete isabet etmesi durumunda 120 milyon TL için yeniden çekiliş yapılacak. Yani gerekirse büyük ikramiye satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş tekrarlanacak.

BİLETLER DE ARTIK 'AKILLANDI' İŞTE BİLMENİZ GEREKENLER...

Barkodlu aktivasyon sistemi sayesinde biletler artık üretiminden teslim sürecine dek takip edilebiliyor. Bilet paketlerinin üzerindeki aktivasyon kodları bayiler tarafından okutularak aktif hale getirilmediği sürece biletler geçerli hale gelmiyor. Aktivasyon işlemini sabit bayiler el terminalleri ile gezici bayiler ise telefonlarına yükledikleri bir uygulama vasıtasıyla yapabiliyor. Bir bilete ödül çıkması durumunda ise ödeme yapılmadan önce biletin üzerindeki iki boyutlu kod bayi tarafından okutuluyor.

YILBAŞI İÇİN HAZIRLANDI

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; “Ultraviyole (UV) mor ışığa” tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan “Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin” ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor. Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan “kabartma bilet güvenlik numarası” ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. “23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası” kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.



