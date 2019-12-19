Milli Piyango İdaresi uyarıyor: Sosyal medya çekilişine dikkat!

Sahte biletten sonra şimdi de sosyal medya uyanıkları halkı tuzağa düşürmek için fırsat kolluyor. Sosyal medya üzerinden kurumdan izin alınmadan hediye çekilişleri yapıldığını belirten Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rağbet göstermeyin

Son dönemde firmalar, ünlü isimler ve internet fenomenleri tarafından Instagram başta olmak üzere sosyal medya üzerinden hediye vaadiyle düzenlenen çekilişlerle ilgili çok sayıda mağduriyet şikayetleri aldıklarını belirten Uçar, “İdaremizce izin verildiğini gösteren tarih, sayı bulunmayan ve izin alınmadan yürütülen bu çekilişlere, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına rağbet gösterilmemesi gerekiyor” dedi.