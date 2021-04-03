Şans Postası Milli Piyango oyunları bayisi olmak isteyenler için kolay başvuru imkanı

Milli Piyango oyunları bayisi olmak isteyenler için kolay başvuru imkanı

Şans Postası

Milli Piyango oyunları bayisi olmak isteyenler için kolay başvuru imkanı

Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı! Vatandaşlar, Milli Piyango oyunları bayisi olmak için başvuru yapabiliyor.

03 Nisan 2021, Cumartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Mevcut tüzel kişilikli işyeri olanlar ve gerçek kişilere ait işletmelerin yanı sıra gezici bayi olmak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango oyunları bayisi olmak için başvuru yapabiliyor.

Milli Piyango biletleri, tüm sayısal oyunlar ve Kazan Kazan kartlarını satma hakkı kazanan bayiler, ilginin günden güne arttığı oyunlara aracılık ederek düzenli gelir elde ediyor.

Kolay başvuru için: http://www.sisalsans.com/tr/bayi-olun

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