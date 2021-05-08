Çılgın Sayısal Loto oyununda son dönemde iyi bir artış yaşıyoruz. Fakat tam bu artış döneminde pandemi kısıtlamaları nedeniyle işler biraz sekteye uğradı. İnşallah bu dönem de geride kalınca insanlar yeniden şans oyunlarına yönelecektir. Çılgın Sayısal Loto dışında bizde Kazı Kazan kartlarına da ilgi çok iyi. Yeni kartları gelip hemen dükkanda kazıyan çok sayıda müşterimiz oluyor. Kimisi de alıp kartlarını evine gidip çayını kahvesini içerken yavaş yavaş zevkini çıkararak kazımayı seviyor.

'POTANSİYEL VAR ÖNÜMÜZ AÇIK'

Biz oyunlara ilgiden genel olarak memnunuz. Haftada 30-40 bin TL’yi buluyoruz. İşlere yetişebilmek için biz bayi olarak ikinci makineyi almıştık. Sayısal oyunlarda da iyiyiz. Sisal Şans ile uyumlu çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu potansiyel varken önümüz açık. Pandemi dönemi sonrası işler açılacak ve uçuşa geçeceğiz. Çok fazla da kalmadı biraz daha milletçe sabretmemiz gerekiyor