İstanbul Kaynarca’da 10 yılı aşkın süredir esnaflık ve şans oyunları bayiliği yapıyorum. Milli Piyango oyunları bayiliğini dükkanımıza yeni dönemde dahil ettim. Milli Piyango oyunlarına da ilgi günden güne artıyor. Son dönem salgın kısıtlamaları nedeniyle işler tam açılmasa da inşallah bu sıkıntılar sona erince daha iyi cirolara ulaşacağız. Yine de yenilenen oyunlar ve çok çeşitli oyun alternatiflerinin olması oyunlara alakayı artış trendine soktu. Fakat gerçek ilgiyi görmek için salgının tamamen düzelmesi vatandaşın moral olarak da oyunlara zaman ayırması lazım. Gelip herkesin ufak miktarlarla da olsa keyif alarak burada kuponunu oynaması, şansını denemesi lazım. Buna biraz zaman var.

'HAYALİM EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ VERMEK'

Bayi olarak bizler müşterimizin kazanması ile mutlu oluruz. Zaman zaman birkaç kere iyi ikramiyeler verdik. Yüksek ikramiye kazanıp da bize söylemeden tahsil eden de olabiliyor tabii ki. Geçen hafta da bir müşterimize 10 bin TL’lik ikramiye kazandırdık. Biz Milli Piyango oyunlarında yeni sayılırız, inşallah biz de bir rekora ortak oluruz. Asıl hayalimizi Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi satan bayi olabilmek. Son olarak 140 milyonları aştık. Belki de bizden oynayan bir müşterimiz bu rekor ikramiyenin sahibi olur biz de bununla iftihar ederiz.

KAZI KAZAN OYUNLARINA RAĞBET ARTIYOR

Kazı Kazan’a rağbet çok arttı. Oyunlar pratik ve hemen sonuç almaya yönelik olduğu için herkes tarafından ilgi çekiyor. Yeni çeşitleriyle son dönemde Kazı Kazan kartlarının bu nedenle çok öne çıktığını söylemek mümkün. Sayısal oyunlardan da Çılgın Sayısal Loto aslında bu sektörün lokomotif oyunu. Bizde de özellikle çekiliş günleri ilgi çok artıyor. Fakat bu salgın ve kısıtlamalar nedeniyle insanlar evden çıkmaya korkar olduğu için bizim de işlerimiz etkileniyor.



