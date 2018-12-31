Son dakika! Milli Piyango sonuçları açıklandı! (bilet sorgulama)

Milli Piyango çekilişi saat 15.00'te başladı. Saatler ilerlediğinde heyecan katsayısı artmaya başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise heyecan tavan yaptı. MPİ son dakika yaptığı açıklamayla yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran numaraları açıkladı:7615536

70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden numara: 7615536

7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara: 9915188

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1’er milyon liranın sahibi oldu.

Amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.

Her yılbaşının olmazsa olmazı Milli Piyango bileti almak. Bu sene Milli Piyango'nun yılbaşı özel ikramiyesi 70 milyon lira olunca deyim yerindeyse baş döndürdü. Vatandaşlar saat 15.00'ten bu yana büyük ikramiyeye konsantre oldu.

MPİ yaptığı açıklamayla "İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonun'da saat 15.00’te başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır." diye belirtti.

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31 Aralık 2018’de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verildi.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satıldı.