Milli Piyango sorgu ekranı: 19 Ekim Milli Piyango sonuçları

Büyük ilgi gören 19 Ekim Milli Piyango sonuçları açıklandı. Her ayın 9,19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişinin sonuçları belli oldu.

Ekim ayının ikinci çekilişi olan 19 Ekim tarihli Milli Piyango çekilişinde kazandıran şanslı numaralar belli oldu.

Milli Piyango nasıl oynanır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.