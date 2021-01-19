Türkiye Milli Piyango sorgulama ekranı: 19 Ocak 2021 Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango sorgulama ekranı: 19 Ocak 2021 Milli Piyango sonuçları açıklandı

Türkiye

Milli Piyango sorgulama ekranı: 19 Ocak 2021 Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen 19 Ocak Milli Piyango çekilişinde 6.000.000 TL kazanan numara 708342 oldu. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

19 Ocak 2021, Salı 20:00 Son Güncelleme:
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19 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden açıklandı. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 3 ve 7 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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