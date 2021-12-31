2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sıralı tam listesi, yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran, tam, yarım ve çeyrek bilet sahipleri tarafından merak ediliyor. Bu yıl en az ikramiye çeyrek bilete çıkan amorti ile 30 TL olurken, en çok ikramiye ise tam bilete çıkan 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiye olacak. Diğer yandan akşam saatlerinde 12 bin, 1 milyon 200 bin ve 12 milyon değerindeki ikramiyeler için çekiliş yapılıyor. Milli Piyango sorgulama ekranı da anlık olarak hizmet vermeye devam ediyor.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ!

120 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

9876066

12 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2683183

4552864

1 MİLYON 200 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

7141746

7333210

7728011

7728896

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0078371

0170681

0214962

0420658

0613417

1306329

1663520

2237734

2619326

2776695

3171980

3748152

4570472

5467007

5578083

5645036

5682593

6205750

6314708

6435891

7024637

7338558

7393447

7750704

7809946

8196159

8201115

8222456

8258639

8345770

8385805

8399163

8831844

9172700

9246584

9490342

9624420

9919572

9962942

12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0130730

0150079

0275673

0535950

0796122

0801304

0919683

0920638

0962233

1070364

1146916

1205932

1266902

1369290

1442349

1509767

1527433

1602522

1715065

1778006

1824872

2007510

2116581

2129968

2269147

2344418

2513158

2533222

2690698

2924162

2942899

2973569

3074841

3120652

3138879

3219679

3560465

3713336

3793670

3841345

3925144

3935588

4150211

4233493

4262075

4277512

4354654

4483938

4513057

4523173

4589440

4592793

4864163

5009678

5100771

5104062

5115936

5125572

5129588

5150254

5562047

5694068

5720773

5936904

6127878

6387120

6506012

6527233

6571939

6578046

6612287

6754578

6878000

6915060

7102736

7335513

7339450

7414445

7630951

7769870

7808225

7905174

8049223

8151703

8160774

8220400

8229353

8614969

8645236

8822801

8830719

8975363

8986239

9092225

9163265

9164979

9425722

9755333

9800399

9980685

6 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0044475

0070243

0080561

0083479

0120817

0139374

0341241

0355927

0377151

0417254

0626268

0627397

0690564

0888457

0889792

0950463

0972840

0988560

1001101

1117368

1123047

1129022

1134664

1233206

1276382

1302263

1424088

1482741

1484784

1516851

1671868

1716989

1736689

1746878

1800057

1838349

1896393

1898523

1971230

2039622

2261698

2271124

2322578

2327819

2330283

2369890

2389692

2447344

2551563

2610288

2615233

2658077

2758325

2812387

2963119

3018162

3020656

3043301

3045772

3053198

3121588

3183782

3353192

3356053

3360578

3437421

3514533

3598991

3651480

3666737

3702695

3732681

3753401

3802373

3807227

3827948

3891874

3929124

3934596

3968495

3974244

4013370

4052957

4121745

4330292

4384000

4468984

4497692

4506339

4539279

4633076

4656149

4699100

4699237

4777346

4839383

4941868

5097393

5119654

5164020

5173898

5231795

5256699

5299938

5393752

5403703

5412918

5494498

5521817

5555844

5626184

5627757

5674760

5780510

5803202

5844142

5854293

5941613

5977187

6053064

6067006

6208824

6212144

6295445

6413247

6445570

6475544

6563879

6613762

6666498

6710081

6755984

6794862

6868384

6888250

7101072

7127800

7209166

7222696

7229145

7320529

7321226

7361436

7447038

7457381

7498881

7523089

7583866

7663520

7681743

7744916

7798175

7867680

7900051

7953280

7996998

8004068

8004088

8075160

8099201

8271735

8321337

8446711

8453076

8498085

8523288

8541057

8582054

8599181

8617044

8617993

8682689

8813347

8866165

8893144

8949166

8960872

8977045

8990666

9051056

9070015

9123093

9195061

9257178

9258720

9300898

9328381

9342548

9362256

9374081

9407549

9414986

9415491

9547817

9558570

9637737

9728169

9840616

9870008

9964012

2 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

500 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

240 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

120 (AMORTİ) TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

120 BİN (TESELLİ) TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

NOT: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları saat 23.00'te büyük ikramiye (120 milyon TL) ve amorti sonuçlarının çekilmesiyle tamamlanacak. Bu nedenle ilerleyen saatlerde yapılan çekiliş sonuçlarıyla haberimiz güncellenecektir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaraların çekilişleri saat 17.00’de başlayacak. 152 adet kod çekilecek, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecek.

6 bin TL kazanan numaraların çekilişleri saat 18:30’da başlayacak. 200 adet kod çekilecek, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürecek.

240 TL ve 2 bin TL kazanan numaraların çekilişleri 20:30’da başlayacak. 267 adet kod çekilecek, yaklaşık 2 saat sürecek.

120.000.000 TL ve amorti kazanan numaraların çekilişleri saat 23:00’te başlayacak. 3 adet kod çekilecek, büyük ikramiye ve 2 amorti numarası, 10 dakika sürecek.

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