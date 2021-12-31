Milli Piyango sorgulama ekranı! 2022 yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! İşte 120 milyon ve 12 milyon kazanan numaralar
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı çekilişinde 2022 yılının kazanan numaraları belli olmaya devam ediyor. Saat 17.00’de başlayan ilk çekilişlerde 12 bin ve 120 bin TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Akşam saatleri boyunca yapılan çekilişlerde ise farklı tutardaki ikramiyeler sahiplerini bulurken saat 23.00’teki çekilişle 120 milyon değerindeki büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak. İşte, Milli Piyango sorgulama ekranı...
31 Aralık 2021, Cuma 23:14 Son Güncelleme:
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2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sıralı tam listesi, yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran, tam, yarım ve çeyrek bilet sahipleri tarafından merak ediliyor. Bu yıl en az ikramiye çeyrek bilete çıkan amorti ile 30 TL olurken, en çok ikramiye ise tam bilete çıkan 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiye olacak. Diğer yandan akşam saatlerinde 12 bin, 1 milyon 200 bin ve 12 milyon değerindeki ikramiyeler için çekiliş yapılıyor. Milli Piyango sorgulama ekranı da anlık olarak hizmet vermeye devam ediyor.
MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ!
120 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
- 9876066
12 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
- 2683183
- 4552864
1 MİLYON 200 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
- 2235206
- 2364344
- 2879455
- 3055229
- 4077312
- 4907435
- 7141746
- 7333210
- 7728011
- 7728896
120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
- 0078371
- 0170681
- 0214962
- 0420658
- 0613417
- 1306329
- 1663520
- 2237734
- 2619326
- 2776695
- 3171980
- 3748152
- 4570472
- 5467007
- 5578083
- 5645036
- 5682593
- 6205750
- 6314708
- 6435891
- 7024637
- 7338558
- 7393447
- 7750704
- 7809946
- 8196159
- 8201115
- 8222456
- 8258639
- 8345770
- 8385805
- 8399163
- 8831844
- 9172700
- 9246584
- 9490342
- 9624420
- 9919572
- 9962942
12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
- 0130730
- 0150079
- 0275673
- 0535950
- 0796122
- 0801304
- 0919683
- 0920638
- 0962233
- 1070364
- 1146916
- 1205932
- 1266902
- 1369290
- 1442349
- 1509767
- 1527433
- 1602522
- 1715065
- 1778006
- 1824872
- 2007510
- 2116581
- 2129968
- 2269147
- 2344418
- 2513158
- 2533222
- 2690698
- 2924162
- 2942899
- 2973569
- 3074841
- 3120652
- 3138879
- 3219679
- 3560465
- 3713336
- 3793670
- 3841345
- 3925144
- 3935588
- 4150211
- 4233493
- 4262075
- 4277512
- 4354654
- 4483938
- 4513057
- 4523173
- 4589440
- 4592793
- 4864163
- 5009678
- 5100771
- 5104062
- 5115936
- 5125572
- 5129588
- 5150254
- 5562047
- 5694068
- 5720773
- 5936904
- 6127878
- 6387120
- 6506012
- 6527233
- 6571939
- 6578046
- 6612287
- 6754578
- 6878000
- 6915060
- 7102736
- 7335513
- 7339450
- 7414445
- 7630951
- 7769870
- 7808225
- 7905174
- 8049223
- 8151703
- 8160774
- 8220400
- 8229353
- 8614969
- 8645236
- 8822801
- 8830719
- 8975363
- 8986239
- 9092225
- 9163265
- 9164979
- 9425722
- 9755333
- 9800399
- 9980685
6 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
- 0044475
- 0070243
- 0080561
- 0083479
- 0120817
- 0139374
- 0341241
- 0355927
- 0377151
- 0417254
- 0626268
- 0627397
- 0690564
- 0888457
- 0889792
- 0950463
- 0972840
- 0988560
- 1001101
- 1117368
- 1123047
- 1129022
- 1134664
- 1233206
- 1276382
- 1302263
- 1424088
- 1482741
- 1484784
- 1516851
- 1671868
- 1716989
- 1736689
- 1746878
- 1800057
- 1838349
- 1896393
- 1898523
- 1971230
- 2039622
- 2261698
- 2271124
- 2322578
- 2327819
- 2330283
- 2369890
- 2389692
- 2447344
- 2551563
- 2610288
- 2615233
- 2658077
- 2758325
- 2812387
- 2963119
- 3018162
- 3020656
- 3043301
- 3045772
- 3053198
- 3121588
- 3183782
- 3353192
- 3356053
- 3360578
- 3437421
- 3514533
- 3598991
- 3651480
- 3666737
- 3702695
- 3732681
- 3753401
- 3802373
- 3807227
- 3827948
- 3891874
- 3929124
- 3934596
- 3968495
- 3974244
- 4013370
- 4052957
- 4121745
- 4330292
- 4384000
- 4468984
- 4497692
- 4506339
- 4539279
- 4633076
- 4656149
- 4699100
- 4699237
- 4777346
- 4839383
- 4941868
- 5097393
- 5119654
- 5164020
- 5173898
- 5231795
- 5256699
- 5299938
- 5393752
- 5403703
- 5412918
- 5494498
- 5521817
- 5555844
- 5626184
- 5627757
- 5674760
- 5780510
- 5803202
- 5844142
- 5854293
- 5941613
- 5977187
- 6053064
- 6067006
- 6208824
- 6212144
- 6295445
- 6413247
- 6445570
- 6475544
- 6563879
- 6613762
- 6666498
- 6710081
- 6755984
- 6794862
- 6868384
- 6888250
- 7101072
- 7127800
- 7209166
- 7222696
- 7229145
- 7320529
- 7321226
- 7361436
- 7447038
- 7457381
- 7498881
- 7523089
- 7583866
- 7663520
- 7681743
- 7744916
- 7798175
- 7867680
- 7900051
- 7953280
- 7996998
- 8004068
- 8004088
- 8075160
- 8099201
- 8271735
- 8321337
- 8446711
- 8453076
- 8498085
- 8523288
- 8541057
- 8582054
- 8599181
- 8617044
- 8617993
- 8682689
- 8813347
- 8866165
- 8893144
- 8949166
- 8960872
- 8977045
- 8990666
- 9051056
- 9070015
- 9123093
- 9195061
- 9257178
- 9258720
- 9300898
- 9328381
- 9342548
- 9362256
- 9374081
- 9407549
- 9414986
- 9415491
- 9547817
- 9558570
- 9637737
- 9728169
- 9840616
- 9870008
- 9964012
2 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
1000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
500 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
240 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
120 (AMORTİ) TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
120 BİN (TESELLİ) TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
NOT: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları saat 23.00'te büyük ikramiye (120 milyon TL) ve amorti sonuçlarının çekilmesiyle tamamlanacak. Bu nedenle ilerleyen saatlerde yapılan çekiliş sonuçlarıyla haberimiz güncellenecektir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaraların çekilişleri saat 17.00’de başlayacak. 152 adet kod çekilecek, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecek.
6 bin TL kazanan numaraların çekilişleri saat 18:30’da başlayacak. 200 adet kod çekilecek, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürecek.
240 TL ve 2 bin TL kazanan numaraların çekilişleri 20:30’da başlayacak. 267 adet kod çekilecek, yaklaşık 2 saat sürecek.
120.000.000 TL ve amorti kazanan numaraların çekilişleri saat 23:00’te başlayacak. 3 adet kod çekilecek, büyük ikramiye ve 2 amorti numarası, 10 dakika sürecek.
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