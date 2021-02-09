Türkiye Milli Piyango sorgulama ekranı: 9 Şubat 2021 Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango sorgulama ekranı: 9 Şubat 2021 Milli Piyango sonuçları

Türkiye

Milli Piyango sorgulama ekranı: 9 Şubat 2021 Milli Piyango sonuçları

9 Şubat 2021 Milli Piyango sonuçları belli oldu. Şisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. 9 Şubat tarihli Milli Piyango çekilişinde 4.000.000 TL kazanan numara 170247 oldu. İşte Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

09 Şubat 2021, Salı 18:35 Son Güncelleme:
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9 Şubat 2021 tarihli Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşti. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden duyuruldu.

Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 1 ve 8 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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