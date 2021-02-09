Milli Piyango sorgulama ekranı: 9 Şubat 2021 Milli Piyango sonuçları

9 Şubat 2021 tarihli Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşti. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden duyuruldu.

Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 1 ve 8 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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