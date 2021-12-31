Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişleri 31 Aralık Cuma günü saat 17.00 itibariyle başladı. İlk çekilişlerde 12 bin ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olurken, çekilişler, 18.30, 20.30 ve 23.30’da olmak üzere dört bölümde gerçekleşiyor. Bilet sahipleri ise ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebilmek için ‘Çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?’ araştırması yapıyor. İşte, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi sonuçları ve telefondan sorgulamaya dair ayrıntılar…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi Milli Piyango Online sayfası ve posta.com.tr üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2022 TELEFONDAN SORGULAMA İÇİN BURAYA TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Binlerce bilet sahibinin merakla beklediği MP yılbaşı çekilişleri 4 bölüm şeklinde yapılacak. İşte, çekiliş saatleri;

Saat 17.00: 12 bin TL ve 12 milyon TL çekilişi

Saat 18.30: 6 bin TL çekilişi

Saat 20.30: 240 TL ve 2 bin TL çekilişi

Saat 23.00: 120 milyon TL ve amorti çekilişi

ÇEKİLİŞLER NEREDE YAYINLANACAK?

31 Aralık Cuma günü saat 17.00’de başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişleri millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. 120 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında da saat 23.00’te canlı olarak izlenebilecek.

2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.







