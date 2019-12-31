2020 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 2019 yılında olduğu gibi bu yılda amorti ve büyük ikramiye çekilişlerini saat 20:00 - 21:00 saatleri arasında gerçekleştirecek. 2020 yılına girmeye saatler kala 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazananı belli olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin gerçekleştiği saatlerde aşırı yoğunluktan dolayı resmi siteye erişim sağlamakta güçlük çekebiliyor. Böyle bir durumda vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini hızlıca sorgulayabilecek sayfaları araştırmayı sürdürüyor. Peki Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Milli Piyango bilet sorgulama sayfaları üzerinden yapacağınız bu işlemler Milli Piyango sitesi üzerinden sıralı tam listenin yayımlanması ile kesinlik kazanacak.

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