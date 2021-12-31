Milli Piyango Yılbaşı 2022 çekilişi canlı yayın ile milyonlar tarafından izlenebilecek. İlk olarak 12 bin ve 12 milyon TL kazandıran numaraların çekilişleri yapılırken, gecenin sonunda 120 milyon kazandıran numaralar için çekiliş yapılacak. İşte, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş saatleri ve çekilişlerin canlı yayınlanacağı kanallar…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2022 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango yılbaşı 2022 çekilişleri 31 Aralık Cuma günü saat 17.00 itibariyle başlayacak. İşte 4 bölüm şeklinde yapılacak çekiliş saatleri ve ikramiye tutarları…

12 bin TL ve 12 milyon TL ikramiye çekilişi: Saat 17.00

6 bin TL ikramiye çekilişi: Saat 18.30

240 TL ve 2 bin TL ikramiye çekilişi: Saat 20.30

Büyük ikramiye 120 milyon TL ve amorti çekilişi: Saat 23.00

ÇEKİLİŞ HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bununla birlikte gelenekselleşen Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi bu yıl Kanal D ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YILBAŞINDA NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye bedeli 670,760,000 TL olacak. İkramiyelerin dağıtımı ise şu şekilde olacak;

1 adet 120 milyon TL,

2 adet, 12 milyon TL,

10 adet, 1 milyon 200 bin TL,

40 adet, 120 bin TL,

100 adet, 12 bin TL,

200 adet, 6 bin TL,

Bin adet, 2 bin TL,

On bin adet, bin TL,

40 bin adet, 500 TL,

200 bin adet 300 TL,

700 bin adet 240 TL,

2 milyon adet 120 TL,

63 adet Tes. İkr. 120 bin TL,

Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye verilecek

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