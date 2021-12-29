Türkiye Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 MP tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL?
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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 MP tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL?

Türkiye

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 MP tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, hayallerini son ana kadar erteleyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 2022 MP yılbaşı çekilişi 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek ve büyük ikramiyenin talihlisi tam 120 milyon TL kazanacak. Peki, 2022 MP tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL? İşte Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarına ilişkin tüm detaylar…

29 Aralık 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Milli Piyango’nun düzenlediği yılbaşı çekilişinde 31 Aralık gecesi tam 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. 2022’ye zengin olarak girme hayali kuran pek çok kişi ise çekilişe kısa süre kala Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını araştırıyor. İşte, 2022 MP yılbaşı çekilişi saatleri, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyelerin tutarları ve Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar….

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri her yıl olduğu gibi tam, yarım ve çeyrek bilet şeklinde satılıyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango 2022 yılbaşı biletleri hem millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden hem de bayilerden alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO 2022 İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 120.000.000 TL (120 milyon) olarak belirlendi. Bununla birlikte, 31 Aralık akşamı büyük ikramiyenin yanı sıra, 12 milyon TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL ve 240 TL ile amorti çekilişleri gerçekleştirilecek ve toplamda 670 milyon 760 bin TL değerinde ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

Milli piyango yılbaşı bilet sorgulaması amortiden büyük ikramiyeye kadar tüm kazanan numaralar için Milli Piyango’nun resmi internet sitesi www.millipiyangoonline.com üzerinden yapılabilecek.

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