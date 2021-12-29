Milli Piyango’nun düzenlediği yılbaşı çekilişinde 31 Aralık gecesi tam 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. 2022’ye zengin olarak girme hayali kuran pek çok kişi ise çekilişe kısa süre kala Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını araştırıyor. İşte, 2022 MP yılbaşı çekilişi saatleri, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyelerin tutarları ve Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar….

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri her yıl olduğu gibi tam, yarım ve çeyrek bilet şeklinde satılıyor.

Çeyrek bilet 30 TL,

Yarım bilet 60 TL,

Tam bilet 120 TL’den satılıyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango 2022 yılbaşı biletleri hem millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden hem de bayilerden alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO 2022 İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 120.000.000 TL (120 milyon) olarak belirlendi. Bununla birlikte, 31 Aralık akşamı büyük ikramiyenin yanı sıra, 12 milyon TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL ve 240 TL ile amorti çekilişleri gerçekleştirilecek ve toplamda 670 milyon 760 bin TL değerinde ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

Milli piyango yılbaşı bilet sorgulaması amortiden büyük ikramiyeye kadar tüm kazanan numaralar için Milli Piyango’nun resmi internet sitesi www.millipiyangoonline.com üzerinden yapılabilecek.

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