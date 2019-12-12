Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

Yeni yıl geldi çattı. Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango biletlerine yoğun talep var. Bilet alanlar zengin olma hayali kurmaya çoktan başladı. Bilet almak isteyen vatandaşlar "Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet kaç lira?" sorularına cevap arıyor.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.