Her yılbaşı, dolandırıcılar tarafından Milli Piyango biletlerinin de sahteleri piyasaya sürülmeye çalışılıyor. Bu konuda oyunseverleri dikkatli olmaya davet eden 27 yıllık gezici bayi Muradiye Mutlu şunları söyledi: "Bilet kalitesi ve güvenlik unsurları son yıllarda çok arttı. Sahte biletleri anlamak çok zor değil. Yine de vatandaşların bu tip fırsatçılara karşı çok dikkatli olması gerekir. Oyunseverler bilet aldıkları bayilerin mutlaka ruhsatına dikkat etsinler. Bileti ruhsatlı bayilerden satın alsınlar. Ben bu işi İzmir’de 27 yıldır yapıyorum. Herkes de bildiği tanıdığı yetkili bayiden alırsa sorun yaşanmaz."

BÜYÜK İKRAMİYE MUTLAKA ÇIKACAK

Milli Piyango’nun bu yılbaşı çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye mutlaka bir talihliye çıkacak. KANAL D'den saat 23.00'ten itibaren canlı olarak yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiyenin satılmayan bir bilete isabet etmesi durumunda 120 milyon TL için yeniden çekiliş yapılacak. Yani gerekirse büyük ikramiye satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş tekrarlanacak.

BURASI AKSARAY! BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

Milli Piyango bayisi Şinasi Terzioğlu " Yeni yıl için 1 bilet alan da var, 19 bilet alan da. Şuanda Aksaray'da yılbaşı biletlerinde çok yoğun bir talep yaşanıyor" dedi.

"YARDIM YAPACAĞIM"

Bilet almak için Zincirli Mahallesi’ndeki bayi önünde kuyruğa giren Baki Tezeli (66) "Yılbaşı için iki tane çeyrek bilet aldım. Tutarsa hayır işi yapacağım. Hasan Dağı bölgesinin yollarını yaptıracağım. Halkımız, bu dönemde bir arayış içerisinde ve şansını denemek istiyor" dedi.

"HAYALLERİM BÜYÜK"

Bilet alan Hakan Caymaz (33) ise "Şansımı denemek için 4 tane çeyrek bilet aldım. Herkesin hayali olan ikramiyeyi kazanmak için aldım. Tabii ki umudum var. Bana çıkarsa parayı harcayacağım. Hayallerim bu yıl büyük. Tutarsa şehrimize yatırım yapacağım" ifadelerini kullandı.