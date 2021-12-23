Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi için sayılı günler kaldı. 31 Aralık akşamı saat 23.00’da çekilen büyük ikramiye ile en az bir kişi 2022 yılına milyoner olarak girecek. Eğer yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıkarsa yeni yıla zengin olarak giren kişi sayısı da 4’e çıkacak. Bu nedenle de ‘Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?’ ve ‘MP 2022 yılbaşı çekilişi kaç para veriyor?’ soruları da sıklıkla araştırılıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklama ile yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu. Buna göre MP yılbaşı çekilişinde kazanan talihli 120 milyon TL alacak. 31 Aralık Cuma akşamı saat 23.00’te yapılan çekilişin sonucunda 120.000.000 TL kazanan talihli belli olacak.

MP 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ KAÇ PARA VERİYOR?

Milli Piyango büyük ikramiyenin yanı sıra çeşitli miktarlarda ikramiyeler de dağıtacak. MP tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi dağıtılacak ikramiyelerin toplam tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak.

Çoktan aza doğru sıralandığında 12 bin ve 12 milyon TL kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belli olacak.

6 bin TL kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak.

Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 TL-2 bin TL kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL’den satılıyor.