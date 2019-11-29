Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ile neler yapılabilir?
Milli Piyango’un ‘2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’ndeki büyük ikramiye 80 milyon lira. Biletler bugünden itibaren piyasaya sürülecek. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satışa sunulacak. Peki 80 milyon lira ile neler yapılabilir?
31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira. Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
44 bin 445 adet Cumhuriyet, 90 bin 498 yarım ve 180 bin 99 adet çeyrek, 296 bin 296 gram altın alınabilir.
Tanesi 25 milyon liradan 3 adeta 25 metrelik ‘Nevata 73’ tipi lüks motoryat alınabilir. Bu yatların sezonda günlük kirası 3000-3500 Euro arasında.
Halkalı'dan 114 daire
600 bin liradan 133 adet Mercedes kamyon alınabilir. Kamyonlardan ayda 1 milyon 400 bin lira gelir sağlanır.
İstanbul Halkalı’daki toplu konutlardan tanesi 700 bin liradan 114 daire alınabilir. Bu dairleri ayda 313 bin lira kira getirir.
80 milyonla İstanbul’da tanesi 1 milyon 820 bin liradan 44 adet ticari taksi plakası alınabilir. Bu plakaların aylık toplam kira getiri 374 bin lirayı buluyor.
Faizi 9 buçuk milyon lira
İstanbul Bağdat Caddesi’nde tanesi 3 milyon 750 bin liradan 21 adet daire alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 6 bin 500 liradan kiraya verilebilir. Yine Bağdat Caddesi’nde 16 milyon liraya 5 dükkan alıp tanesi 25-30 bin liradan kiraya vermek mümkün.
80 milyon lira yıllık yüzde 13 faizle bankaya yatırılırsa yılda net 9 milyon 26 bin lira, ayda 726 bin 575 lira getirir.
Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 50 adet Mercedes S400 veya 3 milyon 181 bin liradan Mercedes Maybach S650 alınabilir.
Boğaz manzaralı villalar
14 yolcu kapasiteli 1 adet en az 7 bin saat uçmuş ikinci el Falcon 2000 tipi jet alınabilir. Bu uçaklar saati 5000 dolar kiraya veriliyor.
Boğaz’dan müstakil 1 yalı ya da tanesi 23 milyon 600 liradan Boğaz manzaralı 3 villa alınabilir.