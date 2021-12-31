Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ile alınabilecekler listesi baş döndürücü bir büyüklüğe sahip. Örneğin büyük ikramiye ile Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev veya 92 bin adet çeyrek altın alınabiliyor. 31 Aralık akşamı başlayan çekilişlerin sonunda saat 23.00’te büyük ikramiye kazandıran numaraların çekilişi yapılırken, milyonlarca kişi Kanal D ekranlarından bu heyecanlı çekilişi canlı olarak izleyebilecek. İşte, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ve büyük ikramiyeye ilişkin ayrıntılar…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 120.000.000 (120 milyon) olarak belirlendi. Eğer büyük ikramiye tam bilete çıkarsa 1 talihli tüm paranın sahibi olacak. İkramiyenin yarım bilete çıkması durumunda talihli sayısı ikiye çıkarken, bir kişinin alacağı miktar da 60 milyon TL olacak. Kazanan numaraların çeyrek bilette olması durumunda ise talihli sayısı 4’e çıkarken kişi başı alınacak ikramiye tutarı ise 30 milyon TL olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO 2022 BÜYÜK İKRAMİYESİ İLE NELER ALINABİLİR?

120 milyon değerindeki Milli Piyango büyük ikramiyesi ile yatırım yapmak isteyenlerin önünde birçok seçenek bulunuyor. İşte, büyük ikramiye ile alınabilecekler…

EMLAK

İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.

Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir

İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.

ARSA

Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir

ALTIN

170 bin adet gram altın

92 bin adet çeyrek altın

23 bin 500 adet Cumhuriyet altını

BANKA

120 milyon lirayı yüzde 16faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.

DÖVİZ

10 milyon dolar

8 milyon 800 bin euro

KRİPTO PARA

Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 210 adet Bitcoin alabilir

2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ KAÇ PARA VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL’de dahil olmak üzere toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.

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