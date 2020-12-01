Milli piyango yılbaşı 2021 çekilişine az kaldı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yapılacak olan çekilişin ödülü 100 milyon lira olarak belirlendi. Bilet fiyatları ise tam bilet 100 lira, yarım bilet 50 lira ve çeyrek bilet 25 lira olarak açıklandı.

Bu yıl verilecek toplam ödül 563 milyon 400 bin TL olacak.

İkramiyelerin isabet edeceği bilet türüne göre adet ve ikramiye bilgileri şöyle (yarım bilette ikiye, çeyrek bilette dörde bölünecek):

1 kişiye 100 milyon lira

2 kişiye 10 milyon lira

10 kişiye 1 milyon lira

30 kişiye 120 bin lira

100 kişiye 10 bin lira

200 kişiye 5 bin lira

500 kişiye 1000 lira

10 bin kişiye 500 lira

40 bin kişiye 400 lira

200 bin kişiye 300 lira

700 bin kişiye 200 lira

2 milyon kişiye 100 lira (amorti)

63 kişiye ise teselli ikramiyesi 100 bin lira (büyük ikramiyeyi 1 farkla kaçıranlar için)

Çekilişin ardından sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasından ulaşılabilecek.

Tüm milli piyango biletleri online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabilir.



