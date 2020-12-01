Milli piyango yılbaşı çekilişi için büyük ikramiye 100 milyon TL olacak
2021 yılbaşında milli piyango çekilişi yine büyük heyecan yaratacak. Büyük ödül bu yıl tam 100 milyon lira. Tam bilete isabet etmesi halinde 100 milyon lira tek kişiye gidecek. Yarım bilette 50 milyon lirayı 2 kişi paylaşırken, çeyrek bilette ise 4 kişiye kişi başı 25 milyon lira düşecek.
01 Aralık 2020, Salı 14:00 Son Güncelleme:
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Milli piyango yılbaşı 2021 çekilişine az kaldı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yapılacak olan çekilişin ödülü 100 milyon lira olarak belirlendi. Bilet fiyatları ise tam bilet 100 lira, yarım bilet 50 lira ve çeyrek bilet 25 lira olarak açıklandı.
Bu yıl verilecek toplam ödül 563 milyon 400 bin TL olacak.
İkramiyelerin isabet edeceği bilet türüne göre adet ve ikramiye bilgileri şöyle (yarım bilette ikiye, çeyrek bilette dörde bölünecek):
- 1 kişiye 100 milyon lira
- 2 kişiye 10 milyon lira
- 10 kişiye 1 milyon lira
- 30 kişiye 120 bin lira
- 100 kişiye 10 bin lira
- 200 kişiye 5 bin lira
- 500 kişiye 1000 lira
- 10 bin kişiye 500 lira
- 40 bin kişiye 400 lira
- 200 bin kişiye 300 lira
- 700 bin kişiye 200 lira
- 2 milyon kişiye 100 lira (amorti)
- 63 kişiye ise teselli ikramiyesi 100 bin lira (büyük ikramiyeyi 1 farkla kaçıranlar için)
Çekilişin ardından sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasından ulaşılabilecek.
Tüm milli piyango biletleri online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabilir.
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