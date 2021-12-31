Tam, yarım ve çeyrek bilet sahibi vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı çekilişini heyecanla bekliyor. 31 Aralık Cuma akşamı toplamda 2 milyon 951 bin 416 adet bilet ikramiye kazanacak ve bu biletlerin toplam ikramiye bedeli 670 milyon 760 bin TL olacak. Çekiliş miktarının çokluğuna göre de çekiliş süreleri değişiklik gösterecek…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12.bin TL ve12 milyon TL kazanan numaraların çekilişleri saat 17.00’de başlayacak. 152 adet kod çekilecek, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecek.

6 bin TL kazanan numaraların çekilişleri saat 18:30’da başlayacak. 200 adet kod çekilecek, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürecek.

240 TL ve 2 bin TL kazanan numaraların çekilişleri 20:30’da başlayacak. 267 adet kod çekilecek, yaklaşık 2 saat sürecek.

120.000.000 TL ve amorti kazanan numaraların çekilişleri saat 23:00’te başlayacak. 3 adet kod çekilecek, büyük ikramiye ve 2 amorti numarası, 10 dakika sürecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişleri www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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