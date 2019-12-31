Milyonların hayalini süsleyen Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu. 80 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı ve dörde bölünmüş oldu. Vatandaşlar merakla Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Milli Piyango amorti numaraları hangileri? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların cevaplarını arıyor. Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişiyle ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde... Milli Piyango çekiliş sonuçlarını posta.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2020 Milli Piyango amorti rakamları belli oldu

İşte 2020 amorti rakamları: 4-8

Milli Piyango 80 milyonluk ikramiye hangi bilete çıktı?

Milli Piyango'da büyük ikramiye kazandıran rakam : 1358490

Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. 80 milyonluk ikramiyeyi kazanan şanslı iller ise İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul oldu.

Milli Piyango ikramiye tutarları

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.