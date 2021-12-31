Online Milli Piyango yılbaşı sorgulama sayfası burada! 31 Aralık akşam saat 17.00 'de başlayan çekilişlerde 12 bin ve 120 bin TL kazanan biletler belli oldu. Yılbaşı ikramiyesi çekilişleri saat 23.00'te büyük ikramiye sahibini bulana kadar devam edecek. İşte, biletinize ne kadar ikramiye çıktığını kolaylıkla öğrenebileceğiniz Online Milli Piyango yılbaşı sorgulama sayfası ve 120.000 TL'yi kazanan numara…

120.000 (120 BİN) TL KAZANAN NUMARALAR

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

12 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

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MİLLİ PİYANGO BU SENE NE KADAR PARA VERECEK?

1 adet 120 milyon TL,

2 adet, 12 milyon TL,

10 adet, 1 milyon 200 bin TL,

40 adet, 120 bin TL,

100 adet, 12 bin TL,

200 adet, 6 bin TL,

Bin adet, 2 bin TL,

On bin adet, bin TL,

40 bin adet, 500 TL,

200 bin adet 300 TL,

700 bin adet 240 TL,

2 milyon adet 120 TL,

63 adet Tes. İkr. 120 bin TL,

Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye verilecek.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi sadece tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösterir. 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ise bu yıl 120 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO’DAN KAZANILAN PARA NASIL ALINIR?

5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemeleri bayilerden alınabilir. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler

5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alınabilir. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alınabilir. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.