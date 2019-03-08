Milli Piyango yılbaşı talihlisinin kaybı 2 milyon lira!

Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen ikramiyenin alınmamasıyla talihli büyük ekonomik kayıp yaşadı. İkramiyenin isabet ettiği 1 Ocak 2019’da altının gram fiyatı 217.80 TL seviyelerindeydi. Altın, 7 Mart itibarıyla 224 TL oldu. 1 Ocak’ta ikramiye tutarıyla 321 kilo 395 gram altın alınırken bu miktar bugün 312 kilo 500 grama düştü. Böylece talihli, 8 kilo 824 gram altından oldu. Bu da yaklaşık 2 milyon TL’ye denk geliyor.

BU YIL İÇERİSİNDE ALMAZSA HAZİNE'YE GEÇECEK

2 Ocak itibarıyla dolar 5.38 TL’den işlem görüyordu. Dün itibarıyla ise dolar 5.42 oldu. Bu hesaba göre, yılbaşı talihlisinin 100 bin dolar kaybı oldu. Talihli bir yıl içinde ikramiyesini almazsa 70 milyon TL Hazine’ye geçecek.