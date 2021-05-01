Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 19 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 20 TL, 40 TL ve 80 TL.

MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Yani bir rakamla büyük ikramiye kaçıranlara ödenen bir teselli ikramiyesidir.

Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Sen Seç: Terminalden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak seçilmesine dayanan sayısal oyun özelliğidir.

Bayi Ödeme Yetkisi: 5 bin liraya kadar olan tüm ikramiyeler bayiler tarafından ödenmektedir.