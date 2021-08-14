Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 20 TL, 40 TL ve 80 TL.

İSTEDİĞİNİZ NUMARALARLA BİLETİNİZİ OLUŞTURUN

Milli Piyango biletlerini geleneksel olarak sabit ya da gezici bayilerden “klasik basılmış bilet” olarak almayı hemen herkes biliyor. Bunun yanı sıra Milli Piyango biletlerinizi şu yollarla da alabilirsiniz:

*Milli Piyango bayilerindeki oyun terminalinden rastgele dijital bilet alabilirsiniz. Sistem size dijital çıktı olarak tıpkı sayısal oyunlardaki gibi bir kupon verecek. Üzerindeki QR kod ile bunun klasik biletten bir farkı yoktur.

*Yine bayi terminalinden, istediğiniz özelliklere uygun bilet numaraları talep edebilirsiniz (“Son rakamı 7 olsun”, “1’le başlasın 1’le bitsin” ya da “son iki rakamı 33 olsun” gibi talepleriniz mevcut bilet numaraları arasından oluşturulacaktır.)

*www.millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango’nun mobil uygulamasından oyun hesabı açarak kendi biletinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Burada 7 basamaklı biletinizin istediğiniz basamağındaki sayıları seçerek kendi şansınızı kendiniz tayin edebilirsiniz. Bu yöntemle de tam yarım ya da çeyrek bilet tercihinizi belirteceksiniz.