Şans Postası Milli Piyango'da büyük ikramiye 20 milyon lira!

Milli Piyango'da büyük ikramiye 20 milyon lira!

Şans Postası

Milli Piyango'da büyük ikramiye 20 milyon lira!

Milli Piyango, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişinde büyük ikramiye 20 milyon lira...

21 Ağustos 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 20 TL, 40 TL ve 80 TL.

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