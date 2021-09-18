Milli Piyango çekilişi 29 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 20 TL, 40 TL ve 80 TL. Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilette ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 29 Eylül Çarşamba günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak.