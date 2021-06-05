Şans Postası Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira

Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira

Şans Postası

Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira

Milli Piyango'nun 9 Haziran biletlerini 'su üstündeki tarih' Kızkalesi (Mersin) süslüyor

05 Haziran 2021, Cumartesi 15:36 Son Güncelleme:
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Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 19 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 20 TL, 40 TL ve 80 TL.

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