Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişinden itibaren 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapılacak.

Süper Loto bu akşam 20.30'da çekiliyor

Kuponu yenilendi.

Çoklu çekiliş seçeneği ile haftalarca şansınızı deneyebilirsiniz.

Artık haftanın üç günü; salı, perşembe ve pazar çekiliş yapılacak.

Sen seç kutucuğu ile terminale rastgele sayılar oynatabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazandırmaya geliyor

90 numara içinden 6 kutucuk işaretleyin.

Hatalı işaretlerseniz İPTAL kutucuğu ile o kolonu iptal edin.

Artık pazartesi de Çılgın Sayısal Loto oynanacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri şansınızı deneyebilirsiniz.

Yarınki ödül tam 50 milyon TL!

Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da 5+1 bilenlere de ikramiye ödenecek. Bu ikramiye kategorisi yeni geldi. 6 toplu çekilişin ardından 7’nci bir top çekilecek. İşte bu 7’nci topun adı Joker olacak. Böylece Çılgın Sayısal Loto'da 5+1 adı verilen yeni kategorinin kazananları duyurulacak.

SİSTEM ile kazanma şansınızı artırın

Bir kolona 6 numaradan fazla işaretleyerek şansınızı artırabilirsiniz. SİSTEM oyununda seçtiğin sayıları içeren farklı kombinasyon elde edersin, bunların kolon tutarı kadar ücret ödeyerek oyuna katılabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto’da en çok 19, Süper Loto’da ise en çok 14 sayıyı SİSTEM oyunu için işaretleyebilirsiniz.

Şans Topu'nda çifte heyecan, çifte şans!

Kuponu eskisinden daha renkli ve anlaşılır hale geldi.

Yine 34 numara içinden 5 sayı ve +14 sayı içinden bir numara çekiliyor. Yeni kuponlarda bu daha net gösterildi.

Çekiliş günleri değişmedi. Çarşamba günleri oynanmaya devam ediyor.

Şans Topu’nda 0+1 bilenlere ikramiye

Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de artık kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.

On Numara ile şansını dene