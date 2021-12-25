Milli Piyango'nun 120 milyon liralık ikramiyesi ile neler alınabilir?
Milli Piyango'nun 120 milyon liralık büyük ikramiyesi yılbaşı gecesi sahibini bulacak. Peki 120 milyon lira ile neler alınabilir? İşte detaylar...
25 Aralık 2021, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
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ALTIN:
- 170 bin adet gram altın
- 92 bin adet çeyrek altın
- 23 bin 500 adet Cumhuriyet altını
EMLAK
- İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.
- Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir
- İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.
ARSA
- Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir
BANKA
- 120 milyon lirayı yüzde 16faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.
DÖVİZ
- 10 milyon dolar
- 8 milyon 800 bin euro
KRİPTO PARA
- Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 210 adet Bitcoin alabilir
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