Şans Postası Milli Piyango'nun 9 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon lira

Milli Piyango'nun 9 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon lira

Şans Postası

Milli Piyango'nun 9 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon lira

Milli Piyango'nun 9 Ağustos biletlerini Kars'taki Ani Harabeleri süslüyor. Milli Piyango çekilişini www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango'nun Youtube adresinden izleyebilirsiniz.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 9 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 10 TL, 20 TL ve 40 TL.


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