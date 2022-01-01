Milli Piyango çekilişi 9 Ocak Pazar günü yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 15 TL, 30 TL ve 60 TL. Yılbaşı özel çekilişinde amorti kazanan oyunseverler biletlerini değiştirmek istediklerinde bir yerine iki bilet alabilecek. Çünkü yılbaşında sözgelimi 30 TL’lik bir çeyrek bilet ile amorti kazananlar bu çekilişte 15 TL olan çeyrek biletten iki tane alabilme şansına sahip olacak. Milli Piyango’nun 9 Ocak’ta İstanbul Şans Merkezi’nde gerçekleşecek çekilişi saat 15.30’da gerçekleşecek.





MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ

●Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

● 5’li Oyna-Amorti Garanti: Terminalden oynanan 5’li Oyna- Amorti Garanti seçeneği ile oyuncular bayilerden son basamağı 0-4 arası veya 5-9 arası olan 5 bilet satın alabilirler. Böylece 0-4 ve 5-9 arasından çekilen amorti rakamını almış ve amorti ikramiyesini garantilemiş olurlar.

● Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Yani bir rakamla büyük ikramiye kaçıranlara ödenen bir teselli ikramiyesidir.

● Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

● Bayi Ödeme Yetkisi: Sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır. 5 bin liraya kadar olan ikramiyeler bayiler tarafından ödenmektedir.

● Sen Seç: Milli Piyango bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak seçilmesine dayanan sayısal oyun özelliğidir.