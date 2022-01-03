Türkiye Milli Piyango'nun iki talihlisi Antalya'dan çıktı

Milli Piyango'nun iki talihlisi Antalya'dan çıktı

Türkiye

Milli Piyango'nun iki talihlisi Antalya'dan çıktı

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 2 çeyrek bilete 12 milyon liralık ikinci büyük çıktı.2683183 numaralı biletler, Antalya Kepez ve Muğla Bodrum'da satıldı. 4552864 numaralı biletler ise yine Antalya Kepez ve Zonguldak Ereğli'de talihlilerini buldu.

03 Ocak 2022, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Milli Piyango Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (Sisal Şans) tarafından, 31 Aralık 2021 akşamı yapılan yılbaşı özel çekilişinde ikinci büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden ikisi, Antalya'da satıldı. Kentte büyük heyecan yaratan ve herkesin merak ettiği talihliler henüz ortaya çıkmazken, 2 ayrı kombinasyonda çekilen şanslı biletlerden biri, bayilerden Yalçın Sayar'ın standında satıldı.

33 yıldır bu işi yaptığını belirten Yalçın Sayar, yılbaşı özel çekilişinde 12 milyon TL'nin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri olan 4552864 numaralı bileti, kendisinin sattığını söyledi. Sayar, diğer çeyrek biletin ise Zonguldak Ereğli'de satıldığını belirtti.

2683183 numaralı diğer şanslı rakamın biletlerden birinin de yine Antalya Kepez'de satıldığına dikkat çeken Yalçın Sayar, bu biletlerden birinin de Muğla Bodrum'da sahibini bulduğunu ifade etti. Önceki yıllarda 1992 ve 2011'de 2 kez büyük ikramiyeyi sattığını belirten Sayar, "Son olarak 2017 yılında 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek bileti yine ben satmıştım" dedi.



'UMARIM TALİHLİ PARAYI İYİ DEĞERLENDİRİR'

4 yıl aradan sonra ikinci büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satmanın gururunu yaşadığını belirten Yalçın Sayar "Bundan benim de bilgim yok. Saha sorumlumuz beni 2 saat önce arayınca öğrendim. Şanslı kişiye hayırlı olsun diyorum. Antalya'da çıkmış olması, bizler için de gurur verici. Umarım, talihli parayı iyi değerlendirir. İnşallah, ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Büyük ikramiye kazananlardan ziyaretime gelenler oldu. Ama beklediğimiz görüntü olmadı. Beklenti, tabii ki oluyor. Böyle büyük ikramiye çıkınca alışılagelmiş bir beklenti ister istemez oluyor. Ama inşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Şu dar günlerde gelip de ziyaret ederse kendisi ile tanışmak isterim" diye konuştu.

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