Türkiye Milli Saraylar Başkanlığı'ndan '46 kilogramlık som altında vazo' açıklaması

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan '46 kilogramlık som altında vazo' açıklaması

Türkiye

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan '46 kilogramlık som altında vazo' açıklaması

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan , 'Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihî eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo" hiçbir zaman var olmamıştır' açıklamasında bulunuldu.

16 Haziran 2021, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran 2021 tarihinde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur. Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihî eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo' hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için, hiçbir zaman Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, 'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçırıldı mı?' soruları da anlamsız ve art niyetlidir. Milli Saraylar, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluğundaki tarihi ve kültürel hazineleri koruma ve en iyi şekilde geleceğe aktarma konusundaki hassasiyetini kararlılıkla sürdürecektir. Söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulmuştur"


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