Milli savaş uçağı ilk kez Paris’te tanıtıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı’nın bire bir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledi.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın bire bir modeli yer aldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Milli Muharip Uçağı'nı ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak." dedi.

BEŞİNCİ NESİL VE F35 AYARINDA

Uçağın ilk uçuşunun 2025'te gerçekleşeceğini ifade eden Kotil, bu uçağın beşinci nesil ve F35 ayarında bir uçak olduğunu belirtti.

Milli Muharip Uçak projesinin tanıtıldığı açılış etkinliğine havacılık sektörünün temsilcileri ve basın mensupları büyük ilgi gösterdi. AA



