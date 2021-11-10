Türkiye Milli savaş uçağı ne zaman bitecek? Temel Kotil, CNN TÜRK canlı yayınında tarih verdi

Milli savaş uçağı ne zaman bitecek? Temel Kotil, CNN TÜRK canlı yayınında tarih verdi

Türkiye

Milli savaş uçağı ne zaman bitecek? Temel Kotil, CNN TÜRK canlı yayınında tarih verdi

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kotil, Ahmet Hakan ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtlıyor.

10 Kasım 2021, Çarşamba 21:45 Son Güncelleme:
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İşte Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar: 

F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız çok hassas milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça.

Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir.

4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI F-16 İLE KIYASLANMASI

F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında.

Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek, seri üretim 2028'de.

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