Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

19 Haziran 2021, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisi verildi.

AA

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