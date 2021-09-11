Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti

Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

11 Eylül 2021, Cumartesi 19:49 Son Güncelleme:
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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 6. Kolordu Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’ndaki toplantının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti. Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan, Başhekim Yunus Doğramacı ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Askerlerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, askerlerle ve yakınlarıyla da görüştü. Askerlerin aileleri, gösterdikleri ilgiden dolayı Akar ve komutanlara teşekkür ederek, "Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

AA

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