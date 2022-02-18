Siyaset Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Siyaset

Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Akar, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde geldiği Almanya´nın Münih kentinde ikili temaslarda bulundu.

18 Şubat 2022, Cuma 20:39 Son Güncelleme:
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Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu’nda konuşma yapan Bakan Akar, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi. Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye´nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

DHA

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